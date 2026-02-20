Путину рассказали на Совбезе об итогах переговоров с Украиной в Женеве

Мединский и Костюков представили Путину и Совбезу доклад о переговорах в Женеве

Помощник российского лидера Владимир Мединский и начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков представили президенту России Владимиру Путину и членам Совбеза итоги переговоров по Украине в Женеве. О проведении совещания сообщает пресс-служба Кремля.

«Хотел бы, чтобы и все постоянные члены Совета Безопасности тоже были ознакомлены прямо, что называется, из первых уст, коллеги бы рассказали о том, как шли дискуссии и до чего удалось договориться», — подчеркнул глава государства перед выступлениями Мединского и Костюкова.

Также Путин предложил Совету Безопасности обсудить меры эффективности исследований в интересах обороноспособности страны.

17–18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, США и Украины. Во второй день встреча продлилась около двух часов. По итогам Мединский сообщил, что беседа была «тяжелой, но деловой».

