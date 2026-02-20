Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Политика

Путину рассказали на Совбезе об итогах переговоров с Украиной в Женеве

Мединский и Костюков представили Путину и Совбезу доклад о переговорах в Женеве
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Помощник российского лидера Владимир Мединский и начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков представили президенту России Владимиру Путину и членам Совбеза итоги переговоров по Украине в Женеве. О проведении совещания сообщает пресс-служба Кремля.

«Хотел бы, чтобы и все постоянные члены Совета Безопасности тоже были ознакомлены прямо, что называется, из первых уст, коллеги бы рассказали о том, как шли дискуссии и до чего удалось договориться», — подчеркнул глава государства перед выступлениями Мединского и Костюкова.

Также Путин предложил Совету Безопасности обсудить меры эффективности исследований в интересах обороноспособности страны.

17–18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, США и Украины. Во второй день встреча продлилась около двух часов. По итогам Мединский сообщил, что беседа была «тяжелой, но деловой».

Ранее посол России объяснил выбор Женевы для переговоров по Украине.
 
Теперь вы знаете
Россиянам предрекли отмену удаленки из-за блокировки Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!