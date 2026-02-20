Размер шрифта
Швейцария выразила готовность провести новый раунд переговоров по урегулированию

МИД: Швейцария готова принять у себя очередной раунд переговоров по Украине
Швейцарская сторона готова принять у себя очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию. Об этом заявил официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер в беседе с ТАСС.

«Федеральный департамент иностранных дел (МИД — прим. ТАСС) поддерживает контакты со всеми сторонами и постоянно предлагает свои добрые услуги. Если стороны пожелают, Швейцария готова принять у себя очередной раунд переговоров», — сказал он.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что следующий раунд переговоров России, США и Украины пройдет в этом месяце.

20 февраля бывший помощник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм заявил об уровне серьезности переговоров между Россией и Украиной, какого не было ранее. По его словам, об этом свидетельствует минимальное число утечек.

Ранее посол России объяснил выбор Женевы для переговоров по Украине.
 
