Зеленский заявил об отсутствии сдвига по вопросу территорий на переговорах c Россией

Зеленский сообщил об отсутствии прогресса по территориям на переговорах c РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии положительного сдвига в территориальном вопросе на переговорах об урегулировании с Россией, передает Reuters.

По словам политика, при этом военное направление в переговорах между Киевом и Москвой является конструктивным. В группе WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) политик сообщил журналистам, что следующий раунд переговоров пройдет в феврале.

Глава государства также выразил надежду на то, что в ближайшие дни будут согласованы детали очередного обмена военнопленными с Россией.

18 февраля в Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее западные СМИ слили детали закрытых переговоров по Украине.
 
