Крымский мост временно перекрыли для проезда автомобилей

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале, информирующем о ситуации на автоподходах к мосту.

Автомобилистов, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

18 февраля после приостановки движения по Крымскому мосту были задержаны 10 поездов «Таврия». С задержкой следовали три поезда сообщение Симферополь — Москва, по два состава отправлением из Севастополя в Санкт-Петербург и Москву, а также поезда сообщений Симферополь — Кисловодск, Симферополь — Санкт-Петербург и Адлер — Симферополь. Максимальное отклонение от графика составило 11 часов.

С 3 ноября 2025 года по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридных авто со стороны Краснодарского края. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Водителям предлагается воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя. До этого по Крымскому мосту запретили проезд грузовиков.

Ранее ветеран «Альфы» назвал Крымский мост «Ахиллесовой пятой» для России.