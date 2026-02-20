Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

Мужчина жил в номере гостиницы и выдавал себя за ее владельца

AP News: в США мужчина жил в номере отеля, пытаясь выдать себя за владельца
Lee Charlie/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина в США жил в номере гостиницы и попытался выдать себя за ее владельца, пишет AP News.

Микки Баррето вместе с партнером арендовал номер в отеле за $200 на одну ночь, после чего заявил, что имеет право на защиту как арендатор однокомнатного жилья в здании, построенном до 1969 года, отказавшись съезжать. Когда администрация отеля отказала ему в заключении долгосрочного договора, он обратился в жилищный суд. Из-за неявки представителя отеля на одно из слушаний суд присудил ему владение номером.

Следствие утверждает, что позже Баррето пошел дальше и подделал документы о собственности, загрузив фиктивный акт в государственную систему регистрации недвижимости, который якобы передавал ему право собственности на все здание. После этого он пытался взыскивать арендную плату с других жильцов и требовал от банка перевести счета отеля на свое имя.

В итоге Баррето был выселен из помещения и обвинен по нескольким статьям, связанным с мошенничеством. Позднее суд признал его временно непригодным к участию в процессе и направил на психиатрическое лечение.

В рамках соглашения о признании вины Баррето получил шестимесячный тюремный срок, который уже отбыл, а также пять лет испытательного срока. Его адвокат комментарии не предоставил.

Сам мужчина утверждает, что не совершал мошенничества. Он также заявлял, что не извлек финансовой выгоды из своих действий.

Ранее пара занялась сексом в отеле в Китае и потом нашла себя на порносайте.
 
Теперь вы знаете
Россиянам предрекли отмену удаленки из-за блокировки Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!