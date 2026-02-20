Мужчина жил в номере гостиницы и выдавал себя за ее владельца

AP News: в США мужчина жил в номере отеля, пытаясь выдать себя за владельца

Мужчина в США жил в номере гостиницы и попытался выдать себя за ее владельца, пишет AP News.

Микки Баррето вместе с партнером арендовал номер в отеле за $200 на одну ночь, после чего заявил, что имеет право на защиту как арендатор однокомнатного жилья в здании, построенном до 1969 года, отказавшись съезжать. Когда администрация отеля отказала ему в заключении долгосрочного договора, он обратился в жилищный суд. Из-за неявки представителя отеля на одно из слушаний суд присудил ему владение номером.

Следствие утверждает, что позже Баррето пошел дальше и подделал документы о собственности, загрузив фиктивный акт в государственную систему регистрации недвижимости, который якобы передавал ему право собственности на все здание. После этого он пытался взыскивать арендную плату с других жильцов и требовал от банка перевести счета отеля на свое имя.

В итоге Баррето был выселен из помещения и обвинен по нескольким статьям, связанным с мошенничеством. Позднее суд признал его временно непригодным к участию в процессе и направил на психиатрическое лечение.

В рамках соглашения о признании вины Баррето получил шестимесячный тюремный срок, который уже отбыл, а также пять лет испытательного срока. Его адвокат комментарии не предоставил.

Сам мужчина утверждает, что не совершал мошенничества. Он также заявлял, что не извлек финансовой выгоды из своих действий.

