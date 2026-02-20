Заводы в Европу, женщин — на службу. Сможет ли Украина воевать еще три года?

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать план продолжения конфликта с Россией еще на три года, об этом сообщил журналист The Wall Street Journal. Позже в администрации Зеленского опровергли информацию американской газеты. Готова ли Украина воевать еще три года на самом деле и поможет ли в этом Евросоюз — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский дал указание разработать план ведения конфликта с Россией еще на три года, утверждает журналист газеты The Wall Street Journal (WSJ) Боян Панчевский.

По информации журналиста, украинский лидер дал соответствующее указание по итогам Мюнхенской конференции по безопасности, так как сам перестал верить в успех переговоров с Россией.

«Что у меня больше всего вызывает скепсис, так это личная встреча [Владимира Зеленского] с ближайшими советниками в прошлый четверг [12 февраля] <…> Там он заявил, что переговоры провалились, и теперь они должны разработать план войны еще на три года», — заявил Панчевский.

Позже советник президента Украины Дмитрий Литвин опроверг информацию WSJ. По словам чиновника, глава республики не обсуждал эту тему с советниками и не выражал негатива по поводу переговоров.

Ранее журналисты WSJ со ссылкой на европейских чиновников также писали, что конфликт на Украине продлится еще от одного года до трех лет. Спикеры, которые пожелали остаться анонимными, заявили, что российская сторона ведет переговоры «недобросовестно», а потому быстрого мира ждать не стоит.

«Украина и Россия в переговорах о прекращении конфликта сошлись на одной цели — избежать гнева президента Трампа, создав впечатление, что они не препятствуют миру. И Москва, и Киев опасаются, что непредсказуемый американский лидер может навредить им, если потеряет терпение. Именно поэтому Москва и Киев продолжают направлять делегации на переговоры, хотя очевидно, что те не увенчаются успехом», — говорится в материале WSJ.

О готовности Киева продолжать вести военный конфликт с Россией два-три года еще в октябре 2025 года говорил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«У меня нет сомнений, что Украина выживет как независимое государство. Теперь главный вопрос в том, сколько жертв мы увидим. Президент Зеленский сказал мне, что он надеется, что война не продлится десять лет, но что Украина готова воевать еще два-три года», — сообщил Туск.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск во время встречи в Брюсселе, 5 июня 2019 года Francois Lenoir/Reuters

Кем и как воевать?

В Госдуме не удивились появлению информации о возможной подготовке Украины к продолжению войны в течение следующих трех лет. По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, Зеленский изначально не собирался добиваться прогресса на мирных переговорах и был готов продолжать конфликт.

«Зеленский не собирался прекращать конфликт с Россией и пытался с помощью переговоров только некоторую передышку себе выбить. Для украинского президента продолжение конфликта — это вопрос выживания. Закончится война, и закончится не только его карьера, но и, возможно, появится угроза жизни», — сказал депутат в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, дополнительное вооружение и военных, которые будут необходимы для продолжения конфликта, Украина будет брать у своих западных союзников.

«Для Украины тылы — это страны Европы, оттуда он и будет брать оружие и людей. Я не сомневаюсь, что та же Франция или Германия будут готовы даже военных поставлять Киеву, потому что на фронте уже присутствует иностранные наемники», — добавил Колесник.

При этом в реальное усиление Украины подобным способом верится с трудом, отметил депутат. Колесник считает, что подобные новости о готовности продолжать войну еще долгое время необходимы скорее для «психологического давления на Москву».

Если Зеленский собирается продолжать военную кампанию еще в течение трех лет, то скорее всего европейские союзники успели гарантировать ему всестороннюю поддержку на этот период . Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Иван Коновалов.

«Понятно, что без помощи Евросоюза Зеленский не стал бы делать подобных заявлений. Очевидно, что нынешние лидеры стран Европы пообещали ему всестороннюю поддержку», — сказал военный эксперт.

При этом эксперт отметил, что во многих европейских странах есть проблемы с работой военно-промышленных комплексов и возможности Киева продолжать войну еще три года даже тут вызывают сомнения:

«Немецкие аналитики недавно публиковали данные о том, что Европа не смогла полностью заменить прекратившиеся американские поставки. Понятно, что Евросоюз готов покупать американское оружие и передавать его Киеву, но это все равно будут не те масштабы, что были раньше», — заключил Коновалов.

Противоположной точки зрения придерживается военный эксперт Андрей Клинцевич. В беседе с «Газетой.Ru» он объяснил, каким образом Киев сможет продолжать вести военные действия с Россией еще на протяжении двух-трех лет.

«Многие эксперты считают, что у Украины не хватит средств для ведения военных действий еще в течение двух лет. Однако уже сейчас европейцы постепенно выделяют финансовые транши для этого. Да, все делается не так быстро, как было при Байдене, но тем не менее с финансовой точки зрения Зеленский себя обеспечил», — сказал военный эксперт.

Кроме того, Украина выносит инфраструктуру военно-промышленного комплекса, то есть все оружейные заводы в страны Европы, и Россия не сможет вывести из строя эти объекты, добавил Клинцевич.

«В качестве примера напомню, что не так давно немецкие компании помогли Украине открыть завод для производства оружия в Прибалтике. Для России это проблема, так как мы туда не достаем. То есть инфраструктура, заводы и ремонт боевой техники будут находиться на территории Европы. Также стоит понимать, что война плавно переходит в режим ведения исключительно боевых действий дронами. Поэтому идет активное наращивание технологических возможностей в этом направлении, что в том числе дает Киеву возможность продолжать конфликт на протяжении достаточно долгого времени», — пояснил спикер.

Он добавил, что проблему с нехваткой людей украинское руководство может решить при помощи массового приема женщин на службу.

«Линия фронта при этом может особо не меняться, не думаю, что ВСУ смогут какие-то прорывы произвести. И я уверен, что будет сохраняться положительная динамика российского наступления», — заключил Клинцевич.

Будущее Украины

Постепенное продвижение армии России в зоне СВО указывает на то, что план Зеленского воевать еще три года является тупиковым и «закончится очень трагично для самого Зеленского и для Украины в целом», отметил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин.

«Это ставит под угрозу Украину, само государство <...> Я думаю, что через три года, к сожалению, будет очевидно, что население Украины становиться будет все меньше и меньше, поэтому это путь в никуда ради достижения своих каких-то меркантильных целей», — отметил Швыткин.

Он подчеркнул, что «практически каждый день наши подразделения берут какой-либо населенный пункт на каком-либо направлении», поэтому Киев будет все больше и больше терять территории.

О том, что продолжать войну губительно для самого Зеленского, говорит и член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Он не исключил, что под грузом проблем внутри страны может начаться стихийное обрушение государственных структур.