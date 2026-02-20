В Минпромторге оценили объемы параллельного импорта в России

Минпромторг: ввоз в Россию по параллельному импорту в 2025 году уменьшился

В прошлом году объем параллельного импорта в России составил $23,1 млрд, передает РИА Новости со ссылкой на статс-секретаря — замглавы Минпромторга РФ Романа Чекушова.

По его словам, средний месячный показатель в 2025-м составил $1,9 млрд и он уменьшается каждый год.

Чекушов заявил, что такая динамика говорит о появлении в РФ собственных производств и о том, что отечественные компании заместили продукцию из недружественных стран аналогичной — из дружественных.

До этого глава Минэкономразвития Максим Решетников по итогам стратегической сессии по развитию сферы интеллектуальной собственности до 2036 года предложил закрепить механизм параллельного импорта на постоянной основе. Министр отметил, что сейчас в России временно действует международный режим исчерпания прав. В рамках данного механизма любой импортер может ввозить оригинальные товары без согласия правообладателя. Правила распространяются на ограниченный перечень важных товаров, но эту временную меру можно сделать постоянной.

Ранее в Росаккредитации объяснили блокировку отдельных партий товаров Adidas.