Общество

Немецкого журналиста арестовали в Турции за оскорбление Эрдогана

Bloomberg: репортера DW арестовали в Турции по статье об оскорблении президента
Shutterstock/Savvapanf Photo

В Турции арестован корреспондент турецкой службы германской государственной телерадиокомпании Deutsche Welle (организация признана в РФ нежелательной, иноагент) Алиджан Улудаг. Как сообщает Bloomberg, ему предъявили обвинение в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

На сайте самой Deutsche Welle отмечается, что 40-летний журналист был задержан сотрудниками сил безопасности в Анкаре поздно вечером в четверг, после чего его доставили в Стамбул для дачи показаний.

По итогам разбирательства стамбульский суд распорядился заключить Улудага под стражу на время проведения предварительного следствия.

В Уголовном кодексе Турции личное оскорбление главы государства вынесено в отдельную статью (в отличие от критики политики властей и оскорблении должностных лиц) — ст. 299 УКТ. За это нарушение предусмотрено наказание в виде лишение свободы на срок от одного года до четырех лет. Если преступление совершено публично, в том числе с использованием СМИ или социальных сетей, это считается отягчающим обстоятельством.

По этой статье в ноябре 2025 года был осужден на четыре года и два месяца колонии турецкий журналист Фатих Алтайлы, который на своем YouTube-канале утверждал, что 70% жителей страны против пожизненного правления Эрдогана. В декабре апелляционная инстанция отменила приговор, и журналиста освободили.

Ранее в Турции заблокировали ИИ, оскорбивший Эрдогана.
 
