Киев представил странам Европейской пятерки оборонный план

Украина представила странам Европейской пятерки (Германия, Великобритания, Франция, Италия и Польша) оборонный план, требующий поддержки НАТО. Об этом сообщила замгенсека Североатлантического альянса Радмила Шекеринская, передает РИА Новости.

«Мы услышали сегодня от украинского министра обороны, что у Украины есть очень четкий план по обороноспособности Украины, и наша роль заключается в том, чтобы поддержать эти усилия», — сказала она.

До этого журналист газеты The Wall Street Journal Боян Панчевский заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский по итогам Мюнхенской конференции по безопасности приказал разработать план ведения конфликта с Россией еще на три года. Как уточнил сотрудник WSJ, от этой информации «все были в шоке».

При этом командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко также заявил, что Киев может воевать с Россией еще несколько лет.

Ранее в НАТО заявили о связи безопасности Украины и альянса.