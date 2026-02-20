Квест «Космические защитники» пройдет в Музее космонавтики 23 февраля

23 февраля в Музее космонавтики представят праздничную программу, приуроченную ко Дню Защитника Отечества. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба музея.

В рамках программы для посетителей музея будет доступен квест по постоянной экспозиции, организованы кинопоказы, экскурсии и выставки.

«День Защитника Отечества для музея является очень важным праздником, так как одна из миссий музея — хранить память об успехах космонавтов на орбите и рассказывать об их подвигах. Работа космонавта связана с рисками, сложна и многообразна: управление кораблем и эксплуатация бортовых систем, проведение испытаний и отработка космической техники, научные исследования и эксперименты, а также хозяйственная и производственная деятельность, связь с наземными пунктами управления, монтажно-сборочные, ремонтно-восстановительные работы внутри станции и в открытом космосе», — рассказали в учреждении культуры.

Программа мероприятий музея познакомит посетителей с профессией космонавта. На протяжении всего дня в экспозиции разместят квест «Космические защитники». Квест составлен из вопросов на основе интересных подробностей из жизни покорителей космоса СССР и России. В квесте задействованы знаковые экспонаты музея, в том числе награды, личные вещи космонавтов, конструкторов, инженеров. Для каждого вопроса можно найти подсказку в самой экспозиции, прочитав описание к экспонату или к витрине.

До 28 февраля у посетителей музея есть возможность посмотреть выставку «Настоящий друг Олег Артемьев», посвященную жизни и работе современного космонавта — Олега Германовича Артемьева. В экспозиции через личные истории друзей и коллег Героя России отражены разные этапы его жизни: учеба в МГТУ им. Н. Э. Баумана, работа инженером в РКК «Энергия» им. С. П. Королева, командировки на космодром, подготовка к космическому полету, участие в поисково-спасательных работах и непосредственно космические экспедиции на борту Международной космической станции.

Артемьев — давний друг Музея космонавтики и один из самых крупных дарителей, передавший в коллекцию музея более 500 артефактов.

Также 23 февраля посетителям будет предложена программа фильмов о войне, подвиге и человеческой судьбе. В 11:00 состоится показ фильма «Баллада о солдате» — пронзительной истории о коротком отпуске фронтовика, наполненном простыми человеческими встречами и утратами. В 13:00 зрители увидят кинокомедию «Беспокойное хозяйство», в которой военная тема раскрывается через иронию, быт и неожиданную лёгкость послевоенного взгляда. В 15:00 программа завершится показом фильма «Летят журавли» — одного из самых сильных и трагических произведений о любви, разлуке и цене войны.

