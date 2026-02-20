Открытки на День защитника Отечества – 2026: 70 картинок и поздравлений

Открытки и поздравления с Днем защитника Отечества для родственников, друзей, коллег и партнеров

23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. Традиционно в праздник чествуют военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и всех, кто стоит на страже безопасности страны. Но в широком смысле 23 февраля считается днем всех мужчин независимо от того, служили они в армии или нет. Ко Дню защитника Отечества «Газета.Ru» подготовила красочные открытки и теплые пожелания, которыми можно поздравить родных и близких в мессенджерах или социальных сетях.

30 открыток на День защитника Отечества – 2026

Чтобы поздравить мужчину с праздником, поделитесь с ним красивой открыткой. Для этого скачайте ее на смартфон или компьютер и отправьте в мессенджере. А чтобы поздравить сразу всех друзей и знакомых, опубликуйте понравившуюся открытку в социальных сетях.

Midjourney/«Газета.Ru»

40 поздравлений на День защитника Отечества – 2026

Поздравления для мужа

Дорогой, с Днем защитника Отечества! Спасибо тебе за готовность защищать Родину и семью! Желаю тебе больше радостных моментов и крепкого здоровья!

С Днем защитника Отечества! За тобой я как за каменной стеной! Пусть в твоей жизни всегда будет тепло и любовь близких — а я об этом позабочусь!

С праздником, милый! Спасибо, что заботишься о нашей семье, защищаешь нас от проблем и невзгод! Желаю тебе сил и здоровья еще на сто лет! Люблю тебя!

С Днем защитника Отечества, дорогой! Я так рада, что когда-то судьба свела меня с таким сильным, умным и надежным мужчиной! Пусть в нашей жизни будут только мир, любовь и счастье!

С Днем защитника Отечества! Спасибо тебе за чувство спокойствия, которое ты даришь мне каждый день! Желаю тебе исполнения всех желаний, уважения коллег и самых преданных друзей!

Папа, поздравляю с Днем защитника Отечества! Спасибо тебе за то, что ты всегда был моей опорой и поддержкой! Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни!

С праздником, папа! Спасибо за мудрость, силу и готовность делать все ради семьи! Ты мой главный пример для подражания!

С Днем защитника Отечества, папа! Спасибо тебе за заботу о нас. Пусть твое здоровье будет крепким, а в доме всегда будут мир и уют!

Папа, ты для меня — пример мужества, порядочности и силы характера! Спасибо тебе за это! Желаю только счастливых событий в жизни! С Днем защитника Отечества!

С праздником тебя, папочка! Спасибо за твой труд и преданность семье! Пусть жизнь будет долгой и наполненной радостью!

Сын, поздравляю тебя с Днем защитника Отечества! Меня восхищает твоя решительность идти вперед! Желаю, чтобы все задуманное тобой исполнилось!

Сынок, с праздником! Спасибо тебе за заботу, доброе сердце и уважение к близким. Пусть у тебя впереди будет много счастливых моментов!

С Днем защитника Отечества! Горжусь тобой и твоей самостоятельностью! Пусть твой энтузиазм не угасает, а сила духа только крепнет!

Сын, с Днем защитника Отечества! Спасибо за твое большое сердце, мужество и добрые поступки! Пусть над головой будет мирное небо, а рядом — надежные друзья!

С праздником тебя, сынок! Ты — мой главный защитник! Пусть жизнь открывает перед тобой большие возможности!

Дедушка, с праздником! Спасибо тебе за защиту нашей семьи, за силу, мужество и твердый характер! Желаю тебе крепкого здоровья и долгих лет жизни!

С Днем защитника Отечества! Пусть жизнь радует тебя счастливыми днями в окружении любимых людей! Люблю тебя, дедуля!

Дедушка, ты для меня — главный пример мужества и ответственности! В День защитника Отечества хочу пожелать тебе здоровья, бодрости и боевого настроения!

Дедуля, с праздником! Пусть здоровье будет крепким, а сердце — спокойным!

Дедушка, с Днем защитника Отечества! Спасибо тебе за отвагу, за мирное небо и за готовность пожертвовать собой ради семьи и страны! Желаю крепкого здоровья и спокойных дней!

Брат, с Днем защитника Отечества! Желаю тебе сил, здоровья, больших побед и счастья!

С праздником! Спасибо за твое большое сердце и готовность защищать тех, кто тебе дорог! Крепкого здоровья и исполнения всех желаний!

Поздравляю с Днем защитника Отечества! Ценю, что ты всегда готов прийти мне на помощь! Пусть судьба подарит тебе удачу и много счастливых моментов!

Брат, спасибо тебе за смелость, силу, мужество и ответственность! Ты для нас — настоящая опора! С Днем защитника Отечества!

С праздником! Еще в детстве ты проявлял себя как настоящий защитник. Желаю тебе крепкого здоровья, удачи и боевого настроя!

Поздравления для друга

С Днем защитника Отечества! В этот день принято благодарить за защиту и поддержку, а я просто скажу: спасибо за то, что ты есть! Пусть наша дружба будет вечной!

С Днем защитника Отечества, друг! Ты вдохновляешь смелостью и отвагой! Пусть твоя жизнь будет мирной, безоблачной и счастливой!

С праздником! Спасибо за то, что даже в сложных ситуациях ты ставишь нашу дружбу превыше всего! Будь счастлив и здоров, друг!

С Днем защитника Отечества! Ты — пример настоящего мужчины, которых сейчас так не хватает! Желаю тебе здоровья, спокойной службы и личного счастья!

С Днем защитника Отечества! Желаю тебе мирного неба над головой и спокойных дней!

С Днем защитника Отечества! Спасибо за то, что в ответственные моменты вы не теряете контроль и можете решить любую проблему! Желаем вам мира, добра и благополучия!

С Днем защитника Отечества! Вы — главные защитники нашего дела! Пусть любые задачи будут вам по плечу! Желаем больших премий и солнечных дней в отпусках!

С праздником, наши защитники! Пусть все ваши усилия приводят к впечатляющим результатам и победам в любом деле!

С Днем защитника Отечества! Желаю, чтобы и на работе, и в жизни у вас были только победы!

С Днем защитника Отечества! Вы стали для нас примером ответственности, профессионализма и надежности! Желаем вам здоровья, удачи и успешного решения любых задач!

Короткие поздравления

С Днем защитника Отечества! Мирного неба над головой!

С Днем защитника Отечества! Пусть все желания исполнятся!

С Днем защитника Отечества! Побед, удачи и мира!

С Днем защитника Отечества! Пусть служба будет спокойной!

С Днем защитника Отечества! Здоровья и мира в доме!

История Дня защитника Отечества

23 февраля 1918 года в Красную армию начали массово принимать добровольцев под лозунгом защиты социалистического отечества от «кайзеровских войск». Дата считается днем рождения Красной армии, одержавшей свои первые победы под Нарвой и Псковом. Праздник впервые отметили в 1922 году. Тогда он назывался Днем Красной армии.

Название праздника менялось несколько раз: в 1946 году его стали отмечать как День Советской армии, а в 1949-м — День Советской армии и Военно-морского флота. Привычное нам название — День защитника Отечества — праздник приобрел в 1995 году.

Со временем 23 февраля стали чествовать не только военных, но и всех мужчин независимо от того, служили они в армии или нет. Это стало своеобразным ответом на Международный женский день 8 марта. Также 23 февраля принято поздравлять женщин-военнослужащих.

В 2001 году вышел указ, согласно которому День защитника Отечества объявили нерабочим днем. В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия, возложения цветов и праздничные концерты.