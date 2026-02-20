Экс-главе «Корпорации развития Курской области» вынесли приговор

В Курске суд приговорил бывшего генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина к девяти годам лишения свободы по делу о хищении средств при строительстве фортификаций на границе с Украиной. Об этом пишет ТАСС.

«Лукина Владимира Валерьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 9 лет лишения свободы» — сказал судья.

Отбывать срок мужчина будет в колонии общего режима. Также он обязан выплатить штраф в сумме 900 тыс. рублей.

Кроме того, суд лишил Лукина медали ордена за «Заслуги перед Отечеством» второй степени, выданной на основании указа президента России Владимира Путина от 11 декабря 2023 года.

Гособвинение запрашивало для фигуранта девять с половиной лет заключения.

Как установило следствие, в июле 2023 года Лукин вместе с заместителями Игорем Грабиным и Дмитрием Спиридоновым заключили договоры подряда с ООО «КТК сервис» на возведение взводных опорных пунктов на территории Курской области. На самом деле вместо реальной хозяйственной деятельности общество создавало видимость выполняемых работ. В итоге, по мнению следствия, данная организованная группа похитила свыше 152 млн рублей.

