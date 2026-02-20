Размер шрифта
Зеленский анонсировал обмен военнопленными

Зеленский: в ближайшее время ожидается обмен военнопленными
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что Киев ожидает обмена военнопленными в ближайшее время.

«Обмен военнопленными должен продолжаться. Мы ожидаем, что обмен станет возможным в ближайшее время», — написал он.

В начале февраля Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 157 на 157, также Москве вернули троих мирных жителей Курской области. Киев же получил бойцов Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и Погранслужбы, многие из них находились в плену с 2022 года. Передачу бойцов согласовали на переговорах в Абу-Даби. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что часть граждан Украины, спасенных российскими военными из зоны боевых действий, вернулись домой, но кто-то решил остаться в России.

17–18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, США и Украины. Во второй день встреча продлилась около двух часов. По итогам глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что беседа была «тяжелой, но деловой».

Ранее сообщалось, что военный РФ почти год считался пропавшим без вести, находясь в украинском плену.
 
