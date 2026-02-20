Президент США Дональд Трамп хочет наладить отношения с Россией. Об этом сообщил глава американской торговой палаты Роберт Эйджи на Международном форуме на Неделе Российского бизнеса, пишет РИА Новости.

Он рассказал, что недавно был в Вашингтоне и общался с людьми из Белого дома.

«Трамп хочет хорошие отношения с Россией, он хочет мировое соглашение», — сказал Эйджи.

По его словам, когда Трамп вернулся в Белый дом, он думал, что урегулировать конфликт на Украине «намного проще», однако «сейчас он понимает, что это не так просто, но он хочет этого».

18 февраля в Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее швейцарская газета поместила Путина и Трампа между гномами в красных колпаках.