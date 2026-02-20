Размер шрифта
На Западе рассказали о главном «козыре» США в переговорах с Россией

RS: реинтеграция РФ может быть козырем США на переговорах по Украине
Pavel L/Shutterstock/FOTODOM

Возвращение к долгосрочному экономическому сотрудничеству РФ и Запада может быть «козырем» Вашингтона в мирном процессе по Украине. Об этом пишет Responsible Statecraft.

В материале говорится, что главная сила Запада заключается не в его военной мощи, а в универсальности его институтов, продуктов и услуг.

«В рамках мирного соглашения американские переговорщики должны предложить Москве дорожную карту для долгосрочной реинтеграции России в эти коммерческие сети с конкретными предложениями по энергетике, совместной разведке ресурсов, иностранным инвестициям, платежным системам и многому другому», — подчеркнул автор.

18 февраля в Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рубио оценил возможность выхода США из процесса урегулирования на Украине.
 
