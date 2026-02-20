Размер шрифта
В Британии рассказали о звонке «встревоженного» Байдена Путину

The Guardian: Байден встревоженно позвонил Путину из-за Украины в 2021 году
Михаил Метцель/РИА «Новости»/Reuters

Бывший президент США Джо Байден в 2021 году звонил своему российскому коллеге Владимиру Путину из-за «тревоги» насчет данных разведки о ситуации на Украине. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

По данным журналистов, тогда американская разведка получила данные, согласно которым российский лидер в ходе ежегодного послания о положении в стране мог «обосновать военные действия на Украине». Байдену доложили об этом за неделю до выступления, после чего он решил провести телефонный разговор, следует из материала.

«Он (Байден — «Газета.Ru») выразил обеспокоенность, а также предложил провести саммит в ближайшие месяцы», — говорится в материале.

В декабре прошлого года спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что коррупция в окружении Байдена стала ключевым фактором, спровоцировавшим начало конфликта на Украине.

Ранее сын Байдена назвал главные провалы своего отца на посту президента.
 
