Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Бизнес

Американские компании заявили о желании вернуться в Россию

Глава AmCham Эйджи: многие американские компании хотят вернуться в Россию
Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Сегодня многие американские компании хотят вернуться на российский рынок. Об этом заявил главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи в ходе международного форума «Строительство пространства доверия и развития в условиях глобальной разобщенности», передает агентство «Прайм».

«Много американских компаний сегодня изучают вопрос, как вернуться в Россию, они советуются с нами на эту тему», — сказал глава AmCham.

Эйджи добавил, что сейчас есть «шикарная возможность» для возвращения на рынок.

19 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Россию позволят вернуться только тем иностранным компаниям, которые не будут мешать.

С начала российской специальной военной операции на Украине многие западные компании, такие как McDonald's, The Coca-Cola Export Corporation, Nike Inc, Adidas AG, Inditex S.A. (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka) и многие другие приняли решение приостановить свою работу в РФ или полностью покинуть российский рынок.

Ранее в Кремле допустили возвращение на российский рынок западных компаний.
 
Теперь вы знаете
Россиянам предрекли отмену удаленки из-за блокировки Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!