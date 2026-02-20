«Решил перепрыгнуть разлом»: УАЗ с туристами из Китая провалился под лед на Байкале

Губернатор Кобзев: из провалившегося под лед УАЗа на Байкале спасся один человек

УАЗ с туристами из Китая провалился под лед в районе мыса Хобой на Байкале. По предварительным данным, из девяти человек выбраться смог только один, остальные пассажиры и водитель погибли, спасатели уже обнаружили тела семерых. Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура начала проверку. Что известно о трагедии и почему машина ушла под лед — в материале «Газеты.Ru».

Днем 20 февраля в районе мыса Хобой на острове Ольхон под лед Байкала провалился УАЗ, в котором находились девять человек : восемь туристов и водитель. По данным прокуратуры Иркутской области, одному человеку удалось спастись. В транспортной полиции Прибайкалья уточнили, что все случилось около 15:30 по местному времени (10:30 мск). На место направили пятерых спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС и две единицы техники.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Иркутской области, спасатели установили место провала автомобиля.

«Во время движения УАЗ, перевозивший туристов, попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. Спасатели провели обследование с применением подводной камеры. Обнаружены тела семи человек. Запланированы водолазные работы», — добавили в министерстве.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назвал случившееся трагедией. По его словам, в автомобиле находились иностранные туристы. Речь идет о путешественниках из Китая. Как уточнил глава региона в беседе с ТАСС, четверо из восьми туристов прибыли в Россию самостоятельно.

«Предварительно, четверо туристов приехали самостоятельно. У нас же безвизовый режим [с Китаем]. Все выясняют правоохранительные органы», — заявил глава региона.

По его словам, пока неизвестно, были ли официально зарегистрированы остальные туристы. О происшествии уже уведомили Генеральное консульство КНР в Иркутске. Глава региона также напомнил, что ледовая переправа на Ольхон пока закрыта, а выезд на лед запрещен .

Прокуратура начала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об оказании небезопасных услуг и халатности. На месте работают следователи, сотрудники полиции и МЧС.

За рулем был «Шаман»

Как рассказали kp.ru местные жители, водитель УАЗа заранее заметил трещину на льду, остановился и осмотрел ее .

«Но вместо того, чтобы высадить людей, он решил… перепрыгнуть разлом. Попытка закончилась предсказуемо: автомобиль провалился под лед», — пишет издание.

Гид по Байкалу рассказал kp.ru, что подобная практика встречается среди местных водителей, однако официального подтверждения этой версии нет. По другой информации, водитель мог не заметить трещину. Что произошло на самом деле, предстоит установить следствию. Очевидцы также говорят, что машина начала уходить под воду передней частью, а пассажиры не смогли выбраться из салона . Предварительно известно, что водитель был жителем Ольхонского района.

Как пишет Life со ссылкой на SHOT, автомобилем управлял 44-летний Николай Д., который жил в деревне Малый Хужир и вместе с супругой регулярно водил тургруппы по Байкалу. Baza утверждает, что мужчина работал в «Шаманской юрте», а его жена — в местном Центре шаманизме. На своих экскурсиях они рассказывали туристам о шаманизме и языческой культуре, региональных традициях и обычаях. В телефонах некоторых туристов мужчина был записан как «Шаман» .

Водитель утонувшей «Буханки» Telegram-канал 112

«Всегда огромный риск»

Выезд на лед Байкала вне официальных переправ — крайне опасный шаг, который мог стоить жизни туристам , заявил «Абзацу» спасатель Максим Штыб. По его словам, чаще всего трагедии происходят из-за трещин, скрытых под снегом, особенно в сумерках.

«Ежегодно под воду уходит не одна и не две машины. Если люди выезжают на машине в неподготовленное место — это всегда огромный риск. Шансы выжить в такой ситуации я оцениваю как минимальные. Главная проблема в том, что рядом нет тепла, а до ближайшего жилья могут быть десятки километров», — отметил эксперт.

Он пояснил, что шанс есть только у тех, кто успевает мгновенно выбраться из салона и сразу оказаться в тепле. На открытом льду, в мокрой одежде, человек быстро теряет силы. Помочь могла бы только близость рыбацкого стана или сопровождение, однако на Байкале помощь часто находится слишком далеко .

Схожую оценку в беседе с News.ru дал спасатель и альпинист Денис Киселев. По его словам, попадая в холодную воду, человек получает гипотермию и переохлаждение, в результате чего быстро погибает .

«Когда автомобиль уходит под лед, внешним давлением воды все двери сжимаются. Надо ждать, пока оно выровняется и машина заполнится водой: только тогда можно открыть двери. В данном случае это означает, что авто уже глубоко уйдет под воду. Либо, не дожидаясь, можно разбить стекла. Но тогда есть риск, что автомобиль перевернется, и люди будут зажаты. Если даже кто-то выбирается из машины после провала под лед, дальше найти полынью бывает очень сложно. Выжить в такой момент — это практически чудо», — пояснил Киселев.

В Российском союзе туриндустрии напомнили, что переправа к острову Ольхон была закрыта с начала февраля и до сих пор не открыта. До официального разрешения выезд на лед Байкала небезопасен и запрещен. В РСТ призвали ориентироваться только на официальные сообщения и пользоваться маршрутами, согласованными с МЧС, руководством национального парка и местными властями.