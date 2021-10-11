Голикова поручила запретить аренду вейпов несовершеннолетним

Вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ выпустила поручение, которое предполагает, что до декабря 2021 года Минздрав России должен проработать вопрос о введении запрета на сдачу в аренду электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним. Об этом сообщает газета «Известия».

По текущему законодательству России, продажа продукции, содержащей никотин людям моложе 18 лет запрещена. При этом положения об аренде никотиносодержащей продукции и устройств законодательно не закреплены.

«Минздраву России (Мурашко М.А.) проработать вопрос о внесении изменений в действующее законодательство по запрету аренды устройств для потребления никотиносодержащей продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними», — говорится в постановлении.

Также в документе отмечается, что необходимо проработать вопрос о запрете выкладки на прилавки никотиносодержащей продукции или электронных сигарет в магазинах, которые находятся на расстоянии менее 100 метро от образовательных учреждений.

Ранее ученые выяснили, что использование электронных сигарет с никотином причиняет вред, схожий с вредом от обычных сигарет.