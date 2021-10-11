В Петербурге вынудили уволиться учительницу, занимавшуюся секс-просветом в соцсетях

Преподавательницу биологии из школы при Консерватории имени Римского-Корсакова Ольгу Щеголеву вынудили написать заявление на увольнение по собственному желанию после того, как на страницу, посвященную сексуальному просвещению, которую она вела в Instagram, пожаловались родители. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Мне не очень приятно, что из-за меня в школе случился такой скандал. Я этого не хотела. Я обычный нормальный человек и занимаюсь тем, что считаю нужным. Я работаю только со взрослыми, половое просвещение взрослых позволяет растить здоровых детей. Это позволяет предотвратить насилие», — рассказала педагог.

Она отметила, что ее публикации предназначались для пользователей достигших 18 лет — аккаунт был помечен соответствующей маркировкой. Более того, девушка установила фильтр, который не давал просматривать ее страницу несовершеннолетним.

Однако администрация школы поставила учительницу перед выбором: либор работа, либо Instagram. Уволившись, она закрыла аккаунт. Как пишет «Фонтанка», претензий к ее работе у администрации не было.

Руководство образовательного учреждения подтвердило «Фонтанке» увольнение Щеголевой и подчеркнуло, что она сделал это «по собственному желанию».

Ранее учитель математики Георгий Миррор, уволившийся из Московской центральной художественной школы при Российской академии художеств после скандала с фотографиями якобы в стиле БДСМ на его странице в Instagram, заявил о несправедливом отношении к педагогам.