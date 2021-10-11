Появилось видео переклички парашютистов разбившегося в Татарстане самолета

Видео с перекличкой парашютистов разбившегося в Татарстане самолета L-410, снятое за несколько минут до взлета, появилось в соцсетях. Об этом сообщает «Бизнес Online».

На кадрах парашютисты сообщают на камеру, с каким снаряжением они собираются прыгать, и докладывают о готовности к прыжку.

Самолет L-410 разбился утром 10 октября в Мензелинском районе Татарстана, на борту находились 20 парашютистов и 2 члена экипажа. По данным Минздрава, в результате погибли 16 человек, еще шесть пострадали. Для эвакуации пострадавших в Набережные Челны вылетел специальный борт МЧС — «Суперджет».

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 11 октября днем траура в республике.

Ранее глава Мензелинского района Татарстана, где упал самолет L-410, предположил, что причиной авиакатастрофы могла стать попавшая в двигатель птица.

Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей. Уточняется, что по 400 тыс. рублей выплатят получившим тяжкий или средний вред здоровью в авиакатастрофе.