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Школьница сделала 150 приседаний по требованию учителя и осталась инвалидом

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Школьница из провинции Сычуань на юго-западе Китая осталась инвалидом после того, как ей пришлось сделать 150 приседаний по приказу учителя, пишет Global Times.

14-летняя ученица, которую зовут Рэнь, якобы начала есть прямо во время урока, чем разозлила педагога, решившего таким образом наказать девочку.

За приседаниями Рэнь наблюдал и другой учитель, решивший не вмешиваться в происходящее. После этого школьнице потребовалась медицинская помощь и хирургическое вмешательство.

По словам родителей Рэнь, у их дочери уже были проблемы с ногой, поэтому чрезмерная для девочки физическая нагрузка лишь усугубила ситуацию с ее конечностью.

Из-за этого китаянка теперь ходит с помощью костылей, а медики сомневаются, что девочка когда-нибудь полностью восстановится после травмы.

Также сообщается, что родители Рэнь пока не получили никакой компенсации от школы, чтобы покрыть лечение дочери, на которое ушло $16 900.

Раннее 12-летняя школьница из Москвы тоже оказалась в больнице из-за болей в животе, но узнала от врачей, что беременна.

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