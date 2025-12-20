На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Белгородской области пообещали решить поблему с передачей данных о глюкозе

Фисенко: власти решат проблему передачи данных о глюкозе при ограничениях
Shutterstock/FOTODOM

Первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко в эфире телеканала ГТРК «Белгород» заявил, что Министерство здравоохранения и Министерство цифрового развития России пообещали решить проблему доступа к приложениям для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови в условиях ограничений интернета.

В рамках прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным журналистка телеканала Анна Рудченко попросила обеспечить работу жизненно важных приложений для диабетиков в условиях ограничений доступа в интернет, включив их в «белые списки».

По словам Фисенко, белгородские власти сформировали и направили предложения «в Минцифры, которые касаются передачи данных непосредственно от системы непрерывного мониторинга глюкозы на смартфоны через специальные сервисы».

«Мы действительно с коллегами в плотном диалоге получили от них (от Минздрава. — «Газета.Ru) перечень ресурсов, которые необходимо включить в «белый список». И, ..., если они российского производства, либо решения, локализованные на территории России, то в ближайшее время эти ресурсы будут включены в «белый список», доступный для наших граждан», — поделился заместитель министра цифрового развития РФ Дмитрий Угнивенко.

До этого глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов пообещал разобраться в ситуации и обратиться в профильные ведомства.

Депутат пообещал обратиться в профильные ведомства, чтобы рассмотреть включение в списки Минцифры и других приложений для мониторинга состояния здоровья.

Ранее Путин призвал сделать материнство модным в обществе.

