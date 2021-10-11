Терапевт Ярцева объяснила, как восстановить полноценный сон

Если человеку сложно заснуть и он не высыпается, то, возможно, в его организме не хватает так называемого гормона сна — мелатонина. Об этом радио Sputnik рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«Гормон мелатонин в нашем организме вырабатывается при условии, что мы спим в темное время суток. Если человек ночью не спит, вырабатывается кортизол – гормон стресса, который необходим для поддержки организма в это время суток, чтобы он не спал. Это приводит к нарушению ритма сна», — рассказала врач.

По словам Ярцевой, в этом случае сон становится неполноценным, прерывистым, при этом уже не хватает восьми часов сна для полноценного восстановления, и в результате утром «человек встает разбитый».

Наладить сон можно, принимая мелатонин в виде лекарственного препарата или биологически активной добавки (БАД), но он не будет действовать, если человек не соблюдает гигиену сна и ложится спать после двенадцати ночи.

«Мелатонин работает только при соблюдении режима сна. Если принимать мелатонин в десять и ложиться в одиннадцать, тогда он будет помогать. Но, естественно, нужно соблюдать и все остальные правила: за час до сна никаких гаджетов, телевизоров, яркого света, лучше читать книжку или слушать музыку в полутемной комнате», — подчеркнула терапевт.

Тогда мелатонин будет способствовать нормализации сна и в организме постепенно начнет вырабатываться собственный гормон сна, и в итоге человек будет глубоко засыпать, нормально спать и высыпаться, отметила Ярцева.

Прием мелатонина безопасен для большинства людей, но лучше проконсультироваться с врачом по поводу возможных аллергических реакций. В том случае, если нормализовать режим сна с помощью этого гормона не удалось, то тем более необходимо обратиться к специалисту, резюмировала медик.

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