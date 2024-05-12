В Белгороде после обрушения дома пропала многодетная семья

Многодетная семья пропала после обрушения жилого дома на улице Щорса в Белгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации журналистов, семья состоит из родителей и троих детей. В настоящее время никто из них не отвечает на звонки родственников и знакомых, а также сам не выходит на связь. При этом в списках пострадавших этих граждан нет.

В материале подчеркивается, что семья в полном составе могла оказаться под завалами обрушившегося здания. Как отметили авторы публикации, в какой-то момент из-под рухнувших бетонных плит начали раздаваться голоса людей. Сейчас до них пытаются добраться сотрудники экстренных служб и волонтеры.

Частичное обрушение многоэтажного жилого дома в Белгороде произошло в первой половине дня 12 мая. В здание попал украинский снаряд, после чего один из подъездов полностью разрушился.

На место сразу прибыли сотрудники МЧС РФ, а также выехал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. При этом во время разбора завалов и поисково-спасательной операции произошло повторное обрушение — с дома упала часть крыши. Telegram-канал 112 сообщил, что двое представителей экстренных служб получили травмы.

На данный момент известно о 20 пострадавших жителях города, включая двоих несовершеннолетних. Однако число раненых людей еще может увеличиться.

Ранее в министерстве обороны РФ назвали оружие, при помощи которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород.