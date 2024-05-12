Жильцов дома в Белгороде, где обрушился подъезд, разместят в ПВР

Для жильцов дома по улице Щорса в Белгороде, где произошло частичное обрушение из-за попадания снаряда, организуют пункт временного размещения (ПВР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Для жильцов будет организован ПВР, решается вопрос, где он будет открыт», — поделился собеседник агентства.

Отмечается, что жильцы уцелевших подъездов смогут забрать вещи после обследования здания.

До этого ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщал, что в Белгороде после обрушения здания в результате обстрела ВСУ число пострадавших увеличилось до 20.

В настоящее время поисково-спасательные работы на месте обрушения продолжаются. Под руинами все еще могут находиться люди, поэтому не исключено увеличение числа пострадавших.

12 мая в многоэтажном жилом доме на улице Щорса в Белгороде произошло обрушение одного из подъездов из-за попадания боеприпаса.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.