Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жильцов дома в Белгороде, где обрушился подъезд, разместят в ПВР

Для жильцов дома в Белгороде, где произошло обрушение, организуют ПВР

close
100%
Антон Вергун/РИА Новости

Для жильцов дома по улице Щорса в Белгороде, где произошло частичное обрушение из-за попадания снаряда, организуют пункт временного размещения (ПВР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Для жильцов будет организован ПВР, решается вопрос, где он будет открыт», — поделился собеседник агентства.

Отмечается, что жильцы уцелевших подъездов смогут забрать вещи после обследования здания.

До этого ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщал, что в Белгороде после обрушения здания в результате обстрела ВСУ число пострадавших увеличилось до 20.

В настоящее время поисково-спасательные работы на месте обрушения продолжаются. Под руинами все еще могут находиться люди, поэтому не исключено увеличение числа пострадавших.

12 мая в многоэтажном жилом доме на улице Щорса в Белгороде произошло обрушение одного из подъездов из-за попадания боеприпаса.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.

Все новости на тему:
Обрушение дома в Белгороде
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами