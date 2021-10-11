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Под Челябинском отец застрелил укравшего металл сына из охотничьего ружья

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Челябинской области отец из охотничьего ружья застрелил укравшего металл сына. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Утром 8 октября пенсионер застал сына за кражей металлических ворот и столбов. По данным издания, только вечером отец достал охотничье ружье и застрелил своего сына. Тот скончался от полученных травм.

Полиция нашла тело убитого в кабине грузового автомобиля.

Стрелявшего уже задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело. Отмечается, что у пенсионера не было разрешения на хранение оружие.

Ранее в Вологодской области арестовали рецидивиста, застрелившего из обреза соседку и ранившего своего сына. Женщина 1980 года рождения скончалась от огнестрельного ранения головы.

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