Около резиденции Зеленского началась акция протеста

Противники действующей власти на Украине собрались возле государственной резиденции президента страны Владимира Зеленского, где устроили акцию протеста. Видео, на котором запечатлено событие, опубликовало РИА «Новости».

Как сообщается, в Киеве колонна из несколько сот автомобилей в 17.30 мск начала автопробег к резиденции главы государства.

В то же время рядом с этим объектом уже начался митинг недовольных политикой украинских властей, его участники говорят в микрофон, произносятся и оскорбления в адрес Зеленского.

«Банковая (офис президента — «Газета.Ru») продолжает узурпацию власти. Власть врет нам об офшорах Зеленского. (Бизнесмен Игорь) Коломойский возвращает свое влияние, а страну ведут к геополитическому развороту на Восток», — сказал один из участников акции.

Возле территории резиденции находится больше количество полицейских и бойцов национальной гвардии, рядом припарковано множество полицейских машин.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что потребовал ввести санкции в отношении Зеленского в связи с «досье Пандоры».

3 октября 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование, посвященное тайным активам президентов, министров, монархов, которыми они владеют через офшоры. Расследование длилось год, в нем участвовали более 600 журналистов из 117 стран. В числе фигурантов «досье Пандоры» президенты Зеленский и Алиев, король Иордании и королева Великобритании.