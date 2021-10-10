В Мали освободили колумбийскую монахиню, проведшую четыре года в плену у боевиков

Колумбийская монахиня-францисканка Глория Сесилия Нарваес, которую в 2017 году в Мали похитили и взяли в плен боевики радикальной группировки «Фронт освобождения Масина», связанной с террористической сетью «Аль-Каида (организация запрещена в России)», получила свободу. Об этом сообщается в Twitter канцелярии президента африканской страны.

Согласно заявлению, женщину выпустили на свободу в субботу, 9 октября.

В нем говорится, что она была похищена 7 февраля 2017 года недалеко от границы Мали с Буркина-Фасо. Летом 2018 года Нарваес появилась на видео, которое опубликовала террористическая организация «Группа поддержки ислама и мусульман». Вместе с ней на видео была запечатлена другая заложница, правозащитница Софи Петронен из Франции, похищенная экстремистами в Мали в конце 2016 года, которую французские власти также освободили из плена ранее.

«Благодарю Бога, который является светом и миром. Я также благодарю малийские власти, президента за все усилия, предпринятые для того, чтобы я стала свободной», — сказала Нарваес в эфире государственного телевидения.

В президентской канцелярии не уточнили название группировки, которая удерживала колумбийку. Информации о выкупе за ее освобождение не поступало.

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