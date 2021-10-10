Путин заявил, что в России сохраняется высокий показатель сбора урожая

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране сохраняются высокие позиции по сбору урожая зерновых и других культур, несмотря на эпидемию COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Благодаря вашей ответственной, напряженной работе в последние годы мы вышли на высокие рубежи по сбору урожая как по зерновым, так и по другим культурам. И уверенно держим эти позиции, что подтверждают и нынешние очень хорошие результаты. Они достигнуты, несмотря на сложное засушливое лето и непростую эпидемиологическую ситуацию», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что положительная динамика сохраняется в животноводстве, садоводстве и производстве органических продуктов. При этом, аграрный сектор является одним из флагманов экономики, а продукция – конкурентоспособна на внутреннем и внешнем рынке.

Ранее Минсельхоз зафиксировал рост экспортной пошлины на пшеницу из России — с 6 октября она выросла с $53,5 до $57,8 за тонну.

Увеличение пошлины, прежде всего, отражает проблему, с которой борется правительство — ростом цен на макароны и хлебобулочные изделия.