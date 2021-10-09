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В Санкт-Петербурге загорелась мансарда жилого дома

В Петроградском районе Санкт-Петербурга загорелась мансарда шестиэтажного жилого дома, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

«В 6-этажном жилом доме происходит горение мансарды на площади 800 кв.метров», — говорится в сообщении.

Сейчас в тушении возгорания участвует 18 единиц техники и 80 человек личного состава.

По данным «Фонтанки», пожар начался в бывшем доходном доме К. Г. Чубакова на набережной Карповки, который является объектом культурного наследия.

Ранее подобный инцидент произошел в Тюмени, где загорелась кровля девятиэтажного жилого дома. Из здания был эвакуирован 51 человек. По словам местных жителей, на крыше дома велись ремонтные работы, не исключено, что мог загореться пластик или рубероид. Клубы черного дыма были видны из нескольких районов города.

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