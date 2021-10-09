Адвокат Харина объяснила, как родственники могут украсть квартиру

Адвокат КА Pen & Paper Александра Харина назвала способы обмана собственников квартиры со стороны родственников. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, встречаются случаи, когда родственники под предлогом безобидных действий, например, перепланировки земельного участка, уговаривают собственника оформить генеральную доверенность. Далее с этим документом совершают сделки по отчуждению имущества.

«О факте хищения собственники часто узнают лишь через несколько месяцев или даже лет, когда квартира или участок уже принадлежат лицу, не имеющему к преступлению никакого отношения. Тогда вернуть похищенную собственность будет крайне затруднительно», — рассказала эксперт.

Еще один способ отнять недвижимость — подделать документы. Так как покупка, продажа или дарение квартиры по закону не требует обязательного заверения у нотариуса, бывают ситуации, когда дети подделывают подписи родителей и незаконно переоформляют на себя квартиры, дачи и другую недвижимость.

Ранее сообщалось, что девушка украла последние деньги у своей бабушки из Тверской области, за это ей грозит лишение свободы на пять лет.