На северо-востоке Москвы заметили снежный сугроб

Жители московского района Отрадное обнаружили сугроб в проезде Якушина. Фотографии с места были опубликованы в соцсетях.

В комплексе городского хозяйства Москвы объяснили, что сугроб остался на улице после реконструкции трубопровода холодного водоснабжения бестраншейным методом. При такой технологии ремонта используется пропитанный специальной смолой стеклопластиковый чулок или рукав, к месту работ чулок перевозят в машине со льдом, чтобы пластифицирующая смола не затвердела раньше времени.

«Когда рукав уже протянут в трубопровод, по нему запускают циркуляцию горячей воды. Под воздействием высоких температур он быстро затвердевает и обволакивает старую трубу изнутри. Метод санации позволяет продлить жизнеспособность трубы примерно на 50 лет при минимальном объеме земляных работ», — говорится в публикации КГХ на странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что в Москву пришли первые заморозки.