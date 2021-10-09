Четыре человека погибли при крушении самолета в США

Четыре человека погибли в результате крушения небольшого самолета Cessna-210 в штате Джорджия. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Инцидент произошел в округе Де-Калб. Как сообщили свидетели катастрофы, самолет перевернулся при посадке и загорелся. Все находящиеся на борту погибли.

Причина аварии пока неизвестна. По данным Fox News, после крушения самолета аэропорт закрыли.

Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте ведут расследования произошедшего.

Ранее сообщалось, что вертолет Robinson упал во время учебно-тренировочного полета на Тураевское шоссе в подмосковном городе Лыткарино, погибли три человека. Позднее стало известно, что два пассажира — 22-летний Семен Садков и 21-летняя Кристина Кисель — были двоюродными братом и сестрой. Оба проживали в Пермском крае.