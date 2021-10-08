Медведев заявил об избирательном отношении некоторых стран к российским вакцинам от COVID-19

Переговорный процесс по взаимному признанию сертификатов о прохождении вакцинации против коронавируса продвигается медленно. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, открывая совещание о мерах по обеспечению производства, экспорта, а также признания за рубежом российских вакцин, сообщает РИА «Новости».

«Наша страна неоднократно призывала партнеров по Большой двадцатке к взаимному признанию сертификатов о вакцинации. Переговорный процесс на эту тему идет медленно, некоторые государства признают наши вакцины, но избирательно», — подчеркнул Медведев.

По его словам, ситуация осложняется и тем, что в России было разработано несколько вакцин против коронавируса.

Ранее аналогичную позицию высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он считает, что вопрос признания российских вакцин пока «буксует» из-за недобросовестной конкуренции и политизации. Он привел в пример призыв госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона к ЕС не признавать российские вакцины и заявление премьер-министра Италии Марио Драги о том, что «Спутник V», вероятно, не будет признан в Евросоюзе.

В августе текущего года глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что российская сторона продолжает предметный разговор с Евросоюзом по теме взаимного признания сертификатов вакцинации.