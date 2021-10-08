Число жертв отравления алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 14

В Оренбургской области число погибших после отравления суррогатным алкоголем возросло до 14, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«На данный час известно о 22 пострадавших, 14 из которых умерли», — сказано в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, остальные потерпевшие находятся в стационарах.

По данным властей, случаи отравления метанолом выявлены в трех районах региона: Яненском, Домбаровском и Адамовском.

Ранее региональное управление СК России сообщило, что отравление спиртосодержащей продукцией в Оренбургской области привело к гибели девяти человек в возрасте от 36 до 73 лет.

По данным следствия, смерти наступили с 6 по 7 октября в стационарном отделении больницы поселка Красночабанский Домбаровского района. Предварительная причина — токсическое действие этанола.

По факту отравления людей возбуждено два уголовных дела.