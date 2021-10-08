Стала известна причина взрыва на Амурском газоперерабатывающем заводе

Взрыв на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), расположенном в городе Свободный Амурской области, прогремел из-за разгерметизации оборудования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Произошла разгерметизация оборудования на второй технологической линии с выбросом и возгоранием газа в рамках вывода установки на нормальный технологический режим», — рассказали в пресс-службе.

На заводе отметили, что угрозы предприятию и близлежащим населенным пунктам нет.

Возгорание локализовано, ЧП не нарушило технологический процесс, добавили в пресс-службе. В настоящее время устанавливается нанесенный аварией ущерб.

Ранее Teegram-канал SHOT опубликовал видео пожара, последовавшего за взрывом. На кадрах запечатлено пламя, которое охватило большую часть завода.