Диетолог Кушнир рассказала, к чему приводит ежедневное употребление йогурта

Диетолог Наталия Кушнир заявила, что йогурт можно есть каждый день, и рассказала о положительных эффектах такой гастрономической привычки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Лучше всего брать натуральный или греческий йогурт. Идеально, если вечером вместе с ним вы съедите горсть (около 10 г) отрубей», — посоветовала специалист.

Она отметила, что йогурт содержит легкоусваиваемый белок, а лакто- и бифидобактерии, выполняющие роль закваски, положительно сказываются на работе кишечника.

Йогурт — источник кальция, который необходим для здоровье костей, зубов и ногтей, добавила Кушнир. Кроме того, в этом продукте содержатся витамины группы В, фосфор, магний, снижающие холестерин и оздоравливающие сердечно-сосудистую систему.

По ее словам, йогурт может стабилизировать артериальное давление.

«Йогурт полезно есть каждый день, однако стоит тщательно выбирать — без красителей, консервантов, ароматизаторов. Иначе польза будет минимальной», — резюмировала она.

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