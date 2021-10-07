Московское метро обошло Стамбул и Пекин по уровню восстановления поездок

Департамент транспорта Москвы заявил, что столичная подземка опередила Гонконг и Шэньчжэнь по уровню восстановления поездок по сравнению с периодом пандемии коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса.

«В метро Москвы вернулись 83% пассажиров, и это третий в мире результат по темпам восстановления количества поездок по сравнению с периодом до пандемии. Это говорит о том, что пассажиры доверяют безопасному московскому транспорту», — заявили в пресс-службе ведомства.

По информации департамента, популярнее всего у москвичей и гостей столицы станции, находящиеся рядом с бизнес-центрами. Речь про «Белорусскую», «Маяковскую» и «Дмитровскую».

«А на некоторых станциях пассажиров сейчас даже больше на 10-15%, чем было до пандемии», — пояснили в департаменте транспорта.

К ним относятся: «Деловой центр» Московского центрального кольца, «Кутузовская» Филевской линии, а также «Ботанический сад» МЦК.

«Поэтому Московский метрополитен — в топ-3 метрополитенов мира по уровню восстановления количества поездок после пандемии. Сейчас этот показатель составляет 83%. Мы впереди Парижа и Стамбула, Берлина и Пекина», — добавили в организации.

В результате столичная подземка сейчас уступает в рейтинге только Стамбулу и Пекину.

Ранее руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал о подготовке метро к зиме.