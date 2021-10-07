Швеция и Дания приостановили вакцинацию молодежи препаратом Moderna

Власти Дании ограничили применение вакцины от Covid-19 компании Moderna в целях безопасности. Об этом сообщает издание The Local со ссылкой на Управление здравоохранения страны.

В Управлении отметили, что решение о приостановке вакцинации препаратом подростков до 18 лет приняли из-за редких побочных эффектов. Согласно исследованию, при вакцинации препаратом Moderna существует повышенный риск менингита и миокардита.

Ранее издание Associated Press сообщило о прекращении вакцинации препаратом от компании Moderna граждан до 30 лет в Швеции. Власти объяснили свое решение возросшим риском возникновения таких побочных эффектов, как воспаление сердечной мышцы или перикарда. В управлении здравоохранения страны добавили, что риск «побочек» очень мал.

Ранее сообщалось, что японские эксперты нашли нержавеющую сталь в вакцине Moderna.

Три человека умерли в Японии после вакцинации от COVID-19 препаратом компании Moderna из партии, где выявили инородные вещества.