«Надеюсь на чудо»: Хованского доставили в суд

Блогера Юрия Хованского, против которого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма»), доставили в Куйбышевский суд Санкт-Петербурга. Короткое видео опубликовал в Telegram телеканал РЕН ТВ.

«На справедливость не надеюсь, надеюсь на чудо», — сказал Хованский журналисту РЕН ТВ.

Ранее к зданию суда приехал рэпер Оксимирон, чтобы поддержать блогера. Он заявил, что к делу Хованского важно привлечь общественное внимание.

До этого депутат Государственной думы Василий Власов сообщил «Газете.Ru», что пытается добиться для своего бывшего помощника домашнего ареста. В настоящее момент Хованский заключен под стражу.

Юрия Хованского задержали 9 июня 2021 года. Поводом для возбуждения уголовного дела против блогера стала песня о теракте на Дубровке, исполненная им на одном из стримов. Сам Хованский утверждает, что тот стрим прошел еще до появления статьи, по которой он проходит обвиняемым.