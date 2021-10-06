В ООН напомнили, как узнать ожидаемую продолжительность жизни

Организация объединенных наций опубликовала в своем Facebook ссылку на сервис, позволяющий узнать предположительную продолжительность жизни человека.

Расчеты проводятся на основе оценок и прогнозов, опубликованных в обзоре Отдела народонаселения ООН «Мировые демографические перспективы, пересмотреннoe изданиe 2012 года». Отмечается, что система определяет средние значения по возрасту, полу и стране рождения или проживания.

Как ранее заявил глава европейского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике неинфекционных заболеваний Кремлин Викрамасингхе, самым большим риском для людей и в годы пандемии COVID-19 являются неинфекционные заболевания (НИЗ).

До этого британские демографы сообщили, что пандемия коронавируса привела к сокращению продолжительности жизни — величайшему со времен Второй мировой войны. Они провели исследование и выяснили, что у мужчин сокращение оказалось больше, чем у женщин, сильнее всего пострадали американцы — у них ожидаемая продолжительность жизни уменьшилась более чем на два года.