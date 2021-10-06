Угрожавшего таксисту вилкой мужчину отправили в колонию на три года

Молодого человека отправили в колонию строгого режима на три года за то, что он, угрожая таксисту вилкой, пытался угнать у него автомобиль, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Мордовия.

При этом 22-летний житель Ромодановского района требовал у водителя ключи от машины. Таксист оказал злоумышленнику сопротивление, после чего заявил в полицию. Инцидент произошел в мае 2021 года.

«Обвиняемый, находясь в автомобиле такси, припаркованном на обочине дороги с. Курмачкасы – п. Ромодановский Махоркосовхоз на территории Ромодановского района, реализуя умысел на угон данного автомобиля, угрожая водителю такси вилкой, потребовал передать ему ключи от данного автомобиля», – уточнили в пресс-службе прокуратуры по Республике Мордовия.

Однако довести задуманное до конца правонарушитель не смог.

Преступник вину признал, но обжаловал приговор, подав апелляцию в суд о менее строгом наказании. Мордовский суд ходатайство не удовлетворил, оставив без изменения приговор, вынесенный по статьям 30 и 166 УК РФ «покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон) с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья».

Напавшего на таксиста лишат свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.