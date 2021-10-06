Украинка сожгла в квартире $3,5 тыс. из-за «голосов в голове»

В Днепре 46-летняя женщина устроила пожар в квартире — она сожгла около 50 тыс. гривен ($1,9 тыс.) и $1,5 тыс. Об этом пишет украинское издание «Информатор» со ссылкой на источники.

Инцидент произошел 4 октября. Сообщается, что сжечь деньги женщине якобы велели голоса в голове, она подчинилась призывам и подожгла купюры, при этом в квартире вместе с ней находился маленький ребенок и другие люди. Откуда у женщины столько наличных, не уточняется.

Полицию вызвала сестра женщины. Прибывшие на место правоохранители обнаружили задымление в одной из комнат, в другой — открытое горение, сломанную мебель и разбитую посуду. В горящей комнате вместе с женщиной находился и ее муж — он все это время пытался успокоить супругу.

Прибывшие на вызов медики госпитализировали устроившую пожар. Подробности о состоянии женщины и членов ее семьи не приводятся.

Ранее мужчина выдавил себе глаза у церкви — он состоял на учете в психоневрологическом диспансере и принимал психотропные препараты, сообщает телеканал. Однако, избавить его от «голосов в голове» так и не удалось — именно они, как сообщается, призывали его к данному поступку.