Во Внуково задержали мужчину, помогавшего другу избежать депортации

Старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова рассказала, что силовики задержали мужчину, который на автомобиле сбил у аэропорта Внуково полицейского, чтобы помочь сбежать другу, ожидавшему депортации из РФ в Армению. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу сообщало о том, что иностранец, конвоируемый для депортации, сбежал из-под стражи в московском аэропорту Внуково. В этом ему помог сообщник, который сбил полицейского на автомобиле.

По словам Ивановой дело было возбуждено по статье о применении насилия к представителю власти.

«Подозреваемый в совершении преступления 1996 года рождения задержан», — сказала Иванова.

Она подчеркнула, что с мужчиной работают следователи. Во время допроса он полностью признал свою вину. В ближайшее время ему предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

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