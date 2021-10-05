Участок трассы Джубга — Сочи поврежден из-за просевшего грунта

Участок трассы А-147 «Джубга — Сочи» в ночь с понедельника на вторник оказался частично разрушен в результате просадки дорожного полотна, сообщает Telegram-канал «Кубанские новости».

Трещины на дороге появились на участке, расположенном на Мамайском перевале, поблизости от Сочи. Две поперечные трещины образовались на всей ширине проезжей части.

На этом участке трассы, которая соединяет Сочи с северной частью Краснодарского края, было организовано реверсивное движение.

Ранее, в сентябре на трассе Джубга — Сочи произошел камнепад, дорога была перекрыта.

Несколькими часами ранее трассу перекрывали из-за сильного подтопления на участках в районе населенных пунктов Лоо, Вардане и Буу. Позже движение было восстановлено.

В августе-сентябре дороги в районе Сочи несколько раз подверглись разгулу стихии, несколько раз случались подтопления и камнепады.