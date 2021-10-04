«Поднимем доходы создателям аниме»: новый премьер Японии рассказал о планах правительства

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил на пресс-конференции, что его правительство будет работать над повышением доходов создателей аниме и мангак (художники японских комиксов — прим. ред.). Об этом сообщило интернет-издание CBR.

По мнению политика, современная японская культура является важным аспектом «мягкой силы» государства на мировой арене, и поэтому правительство должно поддерживать людей, задействованных в этой сфере. Глава правительства добавил, что сам является фанатом манги «Истребитель демонов», прочитав все выпуски серии.

Фумио Кисида, представляющий Либерально-демократическую партию, стал премьер-министром Японии 4 октября. Помимо увеличения доходов создателям аниме, Кисида выступает за укрепление стратегического союза с США и укрепление оборонного потенциала Японии, однако осторожен в вопросах вооружения Японии ракетами большой дальности и атомными подводными лодками.