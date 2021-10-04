Пять человек пострадали при опрокидывании автобус под Красноярском

Рейсовый автобус опрокинулся на участке федеральной трассы «Енисей» недалеко от Дивногорска Красноярского края, пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ГУ МВД по Красноярскому краю отметили, что автобус следовал по маршруту «Ермаковское-Красноярск».

«Под Дивногорском на 66 километре трассы Р-257 «Енисей» водитель автобуса «Неоплан», двигаясь в направлении краевого центра, допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием на левую сторону. Во время аварии в маршрутном транспортном средстве находилось 38 человек, по предварительной информации, получили травмы 5 человек», — отметили в МВД.

В ведомстве не уточнили причину аварии.

Ранее на трассе в Волгоградской области легковой автомобиль Chevrolet Niva столкнулся с микроавтобусом, в котором находились дети из спортивной школы.

Как сообщает ведомство, Chevrolet Niva при обгоне по касательной столкнулся с микроавтобусом и влетел в столб.

По информации МВД, в автобусе ехали 14 детей из Новоаннинской спортшколы, они были в поселке Новый Рогачик на соревнованиях.

В салоне находились двое сопровождающих взрослых.