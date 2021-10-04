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Названы способы сократить число нежелательных звонков

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Depositphotos

Эксперт в области информационной безопасности Георгий Мазохин рассказал о двух способах, которые помогут сократить количество телефонных звонков с рекламой. Об этом сообщает «радио Sputnik».

По словам Мазохина, игнорирование подобных звонков – является выходом из ситуации, когда вам постоянно поступают входящие с незнакомых номеров. Но это не остановит поток навязчивых предложений.

Самый надежный способ избавится от звонков - указать человеку на другом конце провода, что он нарушает закон о персональных данных, отмечает эксперт.

«Единственный гарантированный способ, чтобы товарищи, которые звонят вам, перестали одолевать вас, – это сказать им, что вы не давали согласие на обработку персональных данных. По моему опыту, после этого сразу кладется трубка, даже без «до свидания», «спасибо» и так далее. Это работает», — утверждает Мазохин.

Другой способ, эксперт назвал «пассивно-агрессивным». Он советует сказать звонящему, что вы готовы выслушать все его предложения. После этого стоит положить телефон рядом и не слушать. Так вы можете убить двух зайцев: испортить статистику заказчику звонков и отнять время у операторов, которые потратят свое время и не наберут другим людям, утверждает Мазохин.

Ранее стало известно, что с начала 2021 года активность мошенников, использующих метод социальной инженерии, выросла в 1,5 раза.

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