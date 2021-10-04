Россиянам рассказали об опасности оплаты чужой банковской картой

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, чем может быть опасно расплачиваться чужой банковской картой. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Соловьев отметил, что расчет чужой банковской картой – нарушение закона и может расцениваться как акт мошенничества.

«Нередко случается так, что человек теряет банковскую карту. Однако сама карта - пластиковое изделие - принадлежит не человеку, а той кредитно-финансовой организации, которая ее выпустила. А вот уже расчетный счет, приложением к которому она является, является собственностью держателя карточки», — утверждает юрист.

Он подчеркнул — если человек обнаружит чужую банковскую карту, то с ней не стоит совершать никаких операций. Ее необходимо отнести в банковское отделение, которое выпустило карту, или отдать представителю торговой точки, в которой она была обнаружена.

Юрист добавил, что расплатиться даже с помощью бесконтактного способа оплаты чревато уголовным наказанием. Практически везде установлены камеры видеонаблюдения, благодаря котором легко установить время, место и личность покупателя. Таким образом можно легко доказать причастность к хищению средств.

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